На Донецькому напрямку окупанти перемістили до району міста Таганрог Ростовської області дивізіон зенітних ракетних комплексів середньої дальності С-350 "Вітязь".

РФ намагається завершити підготовку до проведення наступальної операції на сході України. Для цього перегруповують, нарощують системи управління та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як ідеться в зведенні станом на 18.00 10 квітня, Росія переміщує батальйонні тактичні групи зі складу Східного та Центрального військових округів до прикордонних з Україною районів Бєлгородської, Воронезької та Курської областей.

"Не виключається нарощування зусиль противником у напрямку на Слов’янськ, частиною сил - на Барвінкове. Існує ймовірність активізації бойових дій за місто Харків", - підкреслили в Генеральному штабі.

На Донецькому і Таврійському напрямках країна-агресор зосереджує основні зусилля, щоб взяти під контроль Попасну, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівку. Окупанти не полишають спроб взяти під повний контроль Маріуполь.

"З метою посилення системи протиповітряної оборони на Донецькому напрямку окупанти здійснили переміщення дивізіону зенітних ракетних комплексів середньої дальності С-350 "Вітязь" до району міста Таганрог Ростовської області", - зазначили в Генштабі ЗСУ.

Щоб відновити втрати, російське керівництво переміщує на територію України додаткове озброєння та військову техніку з Південного військового округу.

За даними українського військового командування, очікуються спроби ворога прорвати нашу оборону та здійснити просування до районів населених пунктів Сєверодонецьк, Попасна, Авдіївка та Курахове.

Тим часом на Волинському, Поліському і Сіверському напрямках суттєвих змін в положенні та діяльності російських військ не відзначають.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують частково блокувати Харків, а також не полишають спроби прорвати оборону українських військ у районі міста Ізюм, також проводять розвідку імовірних напрямків подальших дій.

На Південнобузькому напрямку росармія намагалася зайняти втрачені позиції в районі Осокорівки. Імовірно, ворог намагатиметься здійснити спробу виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

"Ворог має низку проблем у матеріально-технічному забезпеченні угруповання військ Західного військового округу. Це нестача запасних частин, окремих типів артилерійських боєприпасів, а також недосконалість системи зберігання та постачання матеріально-технічних засобів", - підкреслили в Генштабі ЗСУ.

На тимчасово зайнятих українських територіях окупаційні війська продовжують обмежувати права та свободи українців, грабують і вбивають цивільних.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що понад 80% складу окремих підрозділів окупантів відмовляються повертатись на війну в Україну.

Також у ЗСУ наголосили, що ППО збиватиме російські літаки, які агресор спробує перекинути через Україну в Придністров'я.