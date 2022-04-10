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​В Україну за минулу добу повернулася рекордна кількість громадян

Майже 23 тисячі українців перетнули кордон.

​В Україну за минулу добу повернулася рекордна кількість громадян
Фото: EPA/UPG

Рекордна кількість українців повернулася додому з Польщі за минулу добу, 9 квітня - майже 23 тисячі громадян.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій з посиланням на Прикордонну службу Польщі.

"Це найбільша кількість поїздок до України від початку війни 24 лютого і цифра продовжує зростати", - наголосили в ЦСК.

Нагадаємо, за даними польської прикордонної служби 28 березня приблизно 12 тисяч людей повернулися в Україну, а 29 березня - 13 тисяч. Загалом від початку війни з Польщі повернулося 370 тисяч українців.

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