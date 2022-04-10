Окупанти завдали ракетного удару по аеропорту в Дніпрі

У Звонецькому на Дніпропетровщині також поцілили в інфраструктурний об‘єкт.

10 квітня російські окупанти вчергове завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. В Дніпрі вони атакували аеропорт.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

"На жаль, орки зачастили сьогодні зі своїми атаками. У нас знову "прильоти". У Звонецькому поцілили в інфраструктурний об'єкт. Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюємо. І повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйновано і сам аеропорт, і інфраструктуру поряд", - написав Резніченко.

Він додав, що наразі кількість постраждалих з’ясовується.

"Щойно буде інформація - повідомлю", - додав голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, що 9 квітня сирени повітряної тривоги лунали в Дніпропетровській області практично щогодини, є влучання ракет у різні обʼєкти.

7 квітня міський голова Дніпра Борис Філатов рекомендував евакуюватися з міста жінкам, дітям і людям похилого віку. А також тим, хто не задіяний на промислових підприємствах та у критичній інфраструктурі.