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Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста

А містян, які виїхали за його межі, – поки що не повертатися.

Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Фото: Дніпропетровська ОДА

Міський голова Дніпра Борис Філатов рекомендував евакуюватися з міста жінкам, дітям і людям похилого віку. А також тим, хто не задіяний на промислових підприємствах та у критичній інфраструктурі.

Про це він заявив на брифінгу, пише Суспільне.

Також він закликав жителів міста, які виїхали за його межі, поки що не повертатися.

За його словами, ситуація на Донбасі загострюється. Наразі відбувається евакуація жителів з Луганської та Донецької областей.

“Багато людей зараз рухаються крізь наш обласний центр. Нам дуже допомагає, що запущено прямий евакуаційний потяг з Покровська. А проте, велика кількість людей їдуть приватним транспортом і автобусами. Рекомендую їм рухатися далі, в бік Західної України, де у будь-якому разі безпечно”, – повідомив Філатов.

Міський голова додав, що наразі у Дніпрі комунальні підприємства та лікарні працюють у штатному режимі, є запас ліків на кілька місяців. Крім того, місто очікує партію медикаментів з Ізраїлю.

Нагадаємо, 30 березня російські військові завдали ракетного удару по місту Дніпро, внаслідок удару було знищено нафтобазу.

Вчора міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук закликала евакуюватися мешканців Донецької, Луганської та Харківської областей

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