Працівники ДСНС обстежили території у Бучі, Бородянці, низці сіл та автошляху "Київ-Житомир".

У Київській області рятувальники обстежили 7,1 га території, 45 об’єктів та 14 км доріг.

Про це повідомив голова Київської ОДА Олександр Павлюк.

Протягом вчорашнього дня працівники ДСНС обстежили території у місті Буча, селищі Бородянка, селах Лук’янівка, Лукаші, Плоске, Білогородка, Козаровичі та автошлях “Київ – Житомир”.

Там виявили та знешкодили 1022 вибухонебезпечні предмети.

Всього з початку робіт виявлено та знешкоджено 6883 одиниць.

“Повертатися на звільнені від окупантів населені пункти Київщини досі небезпечно! Рятувальники продовжують очищувати територію від вибухонебезпечних предметів”, – наголосив Павлюк.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій та Міністерство цифрової трансформації працюють над складанням карт мінних полів.