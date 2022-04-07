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Мер Каховки заявив, що виїхав з міста через небезпеку для нього і родини

Раніше він відмовився співпрацювати з окупантами. 

Мер Каховки заявив, що виїхав з міста через небезпеку для нього і родини
Каховка
Фото: Олександр Рудоманов

Мер тимчасово окупованої Каховки (Херсонська область) Віталій Немерець заявив, що виїхав з міста через небезпеку для нього і родини. Раніше він відмовився співпрацювати з окупантами.

Про це йдеться у Facebook Каховської міської територіальної громади.

"Вважаю, що від мертвого мера або мера десь у підвалі користі громаді немає. Тому я прийняв рішення виїхати з тимчасово окупованої Каховщини на підконтрольну ЗСУ територію. Не передати словами емоції від переїзду з дітьми всіх несчисленних орківських блокпостів: страх за малечу, їх перелякані очі від російських солдатів з автоматами, вибухів, понівечену техніку. І тисячі таких самих біженців", – розповів він. 

Немерець додав, що продовжить працювати. 

"Знайте, що усунути з посади або прийняти мою відставку можуть лише більшість депутатів міської ради на легітимній сесії. Все інше – "фількіна грамота". Сподіваюсь на якнайшвидше повернення додому моїх друзів і колег міських голів Таврійська – Миколи Різака, Голої Пристані – Олександра Бабича та Олега Яхнієнка, голову Милівської сільської громади. А також всіх інших підступно викрадених українців", – сказав він.

Нагадаємо, 1 квітня оккупаційні російські війська призначили в Каховці Херсонської області нового "мера" замість законного керівника міста Віталія Немерця. Вороги увірвалися в приміщення Каховського міськвиконкому, зібрали всіх працівників в актовій залі і заявили, що "керувати" буде ексдепутат Херсонської обласної ради від Опоблоку Павло Філіпчук. 

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