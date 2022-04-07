У Миколаєві під час бомбардувань росіяни розбили вокзал, – мер

Евакуюватися можна тільки автобусами.

Вокзал у Миколаєві (до обстрілів)

У Миколаєві російські війська розбили вокзал. Його робота зупинена, повідомив у Facebook мер міста Олександр Сєнкевич увечері 6 квітня.

Удару було завдано днями раніше, не в середу. Нині збирається інформація щодо пошкоджень в місті, завданих ворожими обстрілами.

"Від початку російських бомбардувань маємо пошкоджених 55 закладів освіти", – зазначив він.

За останній день бомбардувань росіяни пошкодили 28 житлових будинків. При Миколаївській міськраді є контакт-центр 1588, куди можна звернутися по плівку для розбитих вікон.

Ті, хто хочуть, можуть евакуюватися автобусами. Для цього треба на сторінці Сєнкевича знайти таблицю для евакуації та заповнити її, колцентр зателефонує в переддень евакуації.

Цього тижня росіяни вдарили Миколаєву касетними снарядами. Внаслідок обстрілів 5 квітня загинули 10 людей, більше 60 отримали поранення.

До того ворог завдав удару по ОДА, внаслідок чого загинули 36 людей.