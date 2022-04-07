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Американська розвідка ідентифікує російські підрозділи, причетні до звірств у Бучі, - ЗМІ

Це завдання є пріоритетним для розвідувальних структур.

Американська розвідка ідентифікує російські підрозділи, причетні до звірств у Бучі, - ЗМІ

Американська розвідка займається ідентифікацією російських підрозділів, причетних до вчинення звірств у Бучі. Про це пише “Європейська правда”з посиланням на СNN, яке в свою чергу посилається на офіційного представника США. 

За словами чиновника, виявлення причетних "наразі є надзвичайно важливим пріоритетом" для розвідувальних структур США.

Збір та аналіз потоків розвідувальних даних з використанням усіх доступних інструментів та активів ведуться відколи стали відомі звірства, і США перебувають на межі "звуження" кола підозрюваних.

За словами чиновника, немає впевненості, що США публічно оголосять про свої висновки, і може бути ухвалено рішення залишити це на розсуд України.

США також аналізують можливі ознаки того, що під час звірств у Бучі було більше одного підрозділу або групи російських військових. США намагаються визначити, чи сталося щось із цього, коли один російський підрозділ відступав, а інший входив, додав чиновник.

Нагадаємо, президент США Джо Байден закликав до судового розгляду воєнних злочинів, скоєних росіянами в Бучі. Він назвав Володимира Путіна “варваром”, а звірства росіян на окупованих ними територіях - обурливими. 

6 квітня США впровадили додаткові санкції проти Росії - зокрема, проти дочок Путіна, Лаврова, Сбербанку та Альфа-банку та заборонили будь-які інвестиції в Росію. 

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