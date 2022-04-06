Росію треба включити до "чорного списку" Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, - Шурма

Цей крок дозволить обмежити торгівлю з РФ.

РФ необхідно включити до "чорного списку" Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Це дасть змогу обмежити торгівлю з країною-агресором.

Таку пропозицію озвучив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма під час онлайн-засідання групи українських і міжнародних експертів, які аналізують реальний вплив застосованих проти Росії санкцій.

Як ідеться на сайті Президента України, група також надає пропозиції щодо посилення наявних і впровадження нових дієвих заходів.

Шурма додав, що необхідно працювати над визнанням Росії державою-спонсором тероризму. Залишається актуальною пропозиція відключення від SWIFT всієї російської банківської системи, зокрема "Сбербанку" та "Газпромбанку".

Заступник керівника ОП додав, що необхідно заборонити наземному транспорту (зокрема, залізничному), а також суднам заходити на територію, яку контролює РФ, до російських портів. А транспорту, що належить росіянам або здійснює перевезення вантажу російських власників, заборонити заходити до міжнародних портів.

Нагадаємо, 6 квітня Великобританія застосувала нові санкції проти РФ. Вони стосуються бізнесменів, "Сбербанку", нових інвестицій та імпорту вугілля й газу. А США впроваджують санкції проти дочок президента РФ Володимира Путіна та дружини і дітей міністра закордонних справ Сергія Лаврова.