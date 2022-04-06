Генштаб показав, чим завершилася чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів
Генштаб показав, чим завершилася чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

Росію треба включити до "чорного списку" Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, - Шурма

Цей крок дозволить обмежити торгівлю з РФ.

Росію треба включити до "чорного списку" Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, - Шурма
Ростислав Шурма
Фото: www.investgazeta.net

РФ необхідно включити до "чорного списку" Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Це дасть змогу обмежити торгівлю з країною-агресором. 

Таку пропозицію озвучив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма під час онлайн-засідання групи українських і міжнародних експертів, які аналізують реальний вплив застосованих проти Росії санкцій

Як ідеться на сайті Президента України, група також надає пропозиції щодо посилення наявних і впровадження нових дієвих заходів.

Шурма додав, що необхідно працювати над визнанням Росії державою-спонсором тероризму. Залишається актуальною пропозиція відключення від SWIFT всієї російської банківської системи, зокрема "Сбербанку" та "Газпромбанку".

Заступник керівника ОП додав, що необхідно заборонити наземному транспорту (зокрема, залізничному), а також суднам заходити на територію, яку контролює РФ, до російських портів. А транспорту, що належить росіянам або здійснює перевезення вантажу російських власників, заборонити заходити до міжнародних портів.

Нагадаємо, 6 квітня Великобританія застосувала нові санкції проти РФ. Вони стосуються бізнесменів, "Сбербанку", нових інвестицій та імпорту вугілля й газу. А США впроваджують санкції проти дочок президента РФ Володимира Путіна та дружини і дітей міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також