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В Гостомелі посилять комендантську годину, - Київська ОВА

Вона триватиме з 6.00 7 квітня по 6.00 14 квітня. 

В Гостомелі посилять комендантську годину, - Київська ОВА
Фото: Макс Требухов

В Гостомелі від 6 квітня посилюють комендантську годину.

Про це повідомили в Київській обласній військові адміністрації.

Комендантська година триватиме від 6.00 7 квітня до 6.00 14 квітня.

"Такі тимчасові обмеження необхідні для того, щоб фахівці мали змогу деблокувати об'єкти інфраструктури та зробити їх безпечними для повернення людей", - наголосили в Київській ОВА.

Нагадаємо, майже три дні тривала комендантська година в Броварському, Вишгородському і Бучанському районах Київщини. Раніше її посилили в Ніжині.

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