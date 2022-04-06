В Гостомелі посилять комендантську годину, - Київська ОВА

Вона триватиме з 6.00 7 квітня по 6.00 14 квітня.

В Гостомелі від 6 квітня посилюють комендантську годину.

Про це повідомили в Київській обласній військові адміністрації.

Комендантська година триватиме від 6.00 7 квітня до 6.00 14 квітня.

"Такі тимчасові обмеження необхідні для того, щоб фахівці мали змогу деблокувати об'єкти інфраструктури та зробити їх безпечними для повернення людей", - наголосили в Київській ОВА.

Нагадаємо, майже три дні тривала комендантська година в Броварському, Вишгородському і Бучанському районах Київщини. Раніше її посилили в Ніжині.