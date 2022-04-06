Зеленський: росіяни не пускають гумвантажі до Маріуполя, щоб світ не побачив, що там відбувається

Президент Володимир Зеленський упевнений, що гуманітарні вантажі з української сторони не допускаються до Маріуполя, оскільки російська сторона боїться, що "світ побачить, що там відбувається".

Про це він заявив в інтерв'ю турецькому телеканалу Haberturk, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вони всі бояться, що світ побачить, що там. Тому ми не можемо завезти гуманітарні вантажі. Там не десятки, а тисячі вбитих, тисячі поранених", - сказав Зеленський.

"Ми не знаємо, скільки маріупольців закінчили трагічно це життя. Але вони не зможуть це сховати. Це тисячі людей, це неможливо зробити. Це ми побачимо, коли ми зможемо зайти до нашого міста", - додав президент.

Відповідаючи на питання про відповідальність за злочини проти мирного населення, Зеленський сказав: "Російська армія та політичне керівництво, всі, хто розробляв цю операцію, віддавав накази та виконував – усі є військовими злочинцями. Усі мають понести відповідальність".

Нагадаємо, після того, як докази масових убивств мирних мешканців у Бучі шокували весь світ, вище керівництво Росії наказало знищити всі свідоцтва злочинців своєї армії в Маріуполі. Тиждень тому "обережні" оцінки вказували на 5000 жертв. У Маріупольській міській раді також повідомили, що в місті запрацювали російські мобільні крематорії для "замітання слідів".

Президент Зеленський також зазначав, що нині дуже складно організувати розблокування Маріуполя військовим шляхом.

У Службі безпеки попереджають, що окупанти планують в місті провокацію для звинувачення України. Зазначається, що головне завдання російської пропаганди сьогодні – максимально перемкнути увагу аудиторії (як міжнародної, так і внутрішньої) з масового вбивства окупантами мирних жителів на Київщині.