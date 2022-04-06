В Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії для "замітання слідів", – міськрада

Окупанти запустили в Маріуполі мобільні крематорії "для замітання слідів" знищення цивільних людей.

Після того, як докази масових убивств мирних мешканців у Бучі шокували весь світ, вище керівництво Росії наказало знищити всі свідоцтва злочинців своєї армії в Маріуполі. Тиждень тому "обережні" оцінки вказували на 5000 жертв, повідомили в Маріупольській міській раді.

"Але з огляду на розміри міста, катастрофічні руйнування, тривалість блокади та жорсткий спротив, жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців. Саме тому росія не поспішає давати зелене світло місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя. Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупантів намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити", – зазначили в повідомленні.

За словами свідків, рашисти залучили спеціальні бригади та терористів "ДНР" для зачистки. Вони збирають і спалюють тіла закатованих та вбитих росіянми маріупольців.

Координує роботу цих груп беспосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко. В міськраді кажуть, що протягом багатьох років він з поплічниками неодноразово намагався захопити владу, але врешті-решт йому вдалося стати хіба що директором маріупольского крематорію.

"Масштаба трагедії в Маріуполі світ не бачив від часів існування концтаборів нацистів. Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті. На жаль, моторошна аналогія отримує все більше підтверджень. Це вже не Чечня чи Алеппо. Це новий Освенцим та Майданек. Світ має допомогти покарати путінських нелюдів", – заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, що росіяни продовжують тримати Маріуполь в облозі, заважають централізованій евакуації та обстрілюють місто.

Президент Володимир Зеленський каже, що нині дуже складно організувати розблокування Маріуполя військовим шляхом.

В СБУ попереджають, що окупанти планують в Маріуполі провокацію для звинувачення України. Зазначається, що головне завдання російської пропаганди сьогодні – максимально перемкнути увагу аудиторії (як міжнародної, так і внутрішньої) з масового вбивства окупантами мирних жителів на Київщині.