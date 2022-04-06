Путін почав відбирати валюту в населення

У Росії федеральна податкова служба спільно з поліцією почали боротися з громадянами, які обмінюють валюту "недружніх країн" у пабліках. Їм присвоєно статус "валютних спекулянтів".

Про це повідомляє телеграм-канал "Монополіст".

Так, податкова служба видала спеціальну директиву, у якій зазначається, що продаж валюти "з рук" становить загрозу стійкості рубля та стабільності внутрішнього валютного ринку: Продаж валюти "з рук" ведеться в соцмережах, Telegram-каналах та дошках оголошень, що "в нинішніх умовах становить загрозу стійкості валюти РФ та стабільності внутрішнього валютного ринку".

У кодексі про адміністративні правопорушення РФ є стаття про незаконні валютні операції, яка передбачає штраф у розмірі від 75 до 100% суми незаконної валютної операції.

На вторгнення РФ в Україну світ відповів потужними санкціями. Від співпраці з країною-агресором відмовляється дедалі більше компаній. Росія фактично перебуває в економічній ізоляції.

Аби хоч якось урятувати ситуацію, президент РФ Володимир Путін підписав указ про розрахунки рублями за постачання газу "недружнім країнам". Нові правила набули чинності з 1 квітня. Проте плани Кремля не зустріли схвалення. Дедалі більше європейських країн відмовляються від російського газу й шукають альтернативу енергоносіям з РФ.