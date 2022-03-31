Путін підписав указ про розрахунки рублями за газ для ЄС

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про розрахунки рублями за постачання газу "недружнім країнам". Нові правила набувають чинності з 1 квітня. Уповноваженим банком призначено Газпромбанк.

У разі відмови платити за газ у рублях Путін погрожує припинити постачання газу в Європу. Дію контрактів на купівлю російського газу буде зупинено, передає ВВС.

"Нам ніхто нічого безкоштовно не продає. І ми теж не збираємося займатися благодійністю. Тобто чинні контракти будуть зупинені", – цитує РИА Новости російського президента.

Правила продажу газу за рублі, встановлені Путіним, передбачають, що:

компанії зі списку "недружніх країн" (це, наприклад, США та країни ЄС) повинні розраховуватися за газ у рублях;

рахунки, на які переказуватимуть кошти, відкриватиме Газпромбанк;

запропонована схема передбачає, що Газпромбанк відкриватиме для іноземних покупців два рахунки: валютний і рублевий. Фактично покупці повинні будуть переказувати гроші в євро на валютний рахунок (тобто як вони і робили це раніше), а Газпромбанк після цього сам обмінюватиме їх на рублі на торгах, які проводить Мосбіржа, і вже після цього зараховуватиме на рублевий рахунок.

Якщо країни зі списку не почнуть платити в рублях з 1 квітня, то Росія сприйматиме це як невиконання зобов'язань за контрактами. Постачання за ними буде припинено.

Окрім того, урядова комісія з контролю над здійсненням іноземних інвестицій зможе давати іноземним покупцям дозвіл сплачувати за постачання без дотримання порядку, який запроваджує указ.

Вартість газу на біржі в Європі на тлі підписання указу Путіна пішла вгору та перевищила $1395 за тисячу кубометрів.

Глава французького Мінфіну Брюно Ле Мер оголосив, що Німеччина та Франція платити в рублях не збираються.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Путін оголосив Європі газову війну.

"Після того, як країни ЄС та G7 відмовилися розраховуватися за газ у рублях, РФ спробує йти ва-банк", – вважає керівник ОП.

Єрмак наголосив, що росіяни порушують всі умови ринку та логіки заради порятунку рубля. На його думку, Захід зараз має відповідати максимально жорстко – відмовою від російських енергоносіїв.

"Хтось не зможе це зробити швидко, але інакшого виходу на майбутнє вже немає. Ембарго на російські нафту та газ має стати пріоритетом для всіх", – заявив керівник ОП України.