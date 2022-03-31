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Умови Дія City для ІТ-компаній на період воєнного стану спростили

Компанії не позбавлятимуть статусу резидентів, навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям.

Умови Дія City для ІТ-компаній на період воєнного стану спростили
Фото: AlexBrylov/Depositphotos

Умови Дія.City для ІТ-компаній на період воєнного стану спрощено. 

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Так, на час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів Дія.City, навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, що прагнуть долучитися до Дія.Сity.

Резидентам не потрібно буде подавати звіт про відповідність та незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.

Податкові умови Дія.City залишаються незмінними.

“За такими умовами Дія.City працюватиме на період воєнного стану. Спрощені критерії поширюються на всі компанії-резиденти, як на нові, так і на чинні”, – йдеться у повідомленні.

Подати заявку, щоб стати резидентом Дія.City можна за цим посиланням, а отримати консультацію через таку електронну пошту dc_residency@thedigital.gov.ua.

Нагадаємо, 104 українські та міжнародні ІТ-компанії офіційно внесені до правового та податкового режиму Дія.City.

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