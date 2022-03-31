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На підприємствах Ахметова почали випуск пластин для бронежилетів та протитанкових їжаків

Заводи також виготовляють шиповані ланцюги проти колісної техніки.

На підприємствах Ахметова почали випуск пластин для бронежилетів та протитанкових їжаків
Фото: РБК

Підприємства гірничо-металургійної групи "Метінвест" почали виробляти броньові пластини для бронежилетів. Про це повідомляє УП з посиланням на пресслужбу групи "Метінвест". 

"Підприємства Метінвест освоїли виробництво броньових пластин для бронежилетів. На сьогодні з 2 тисяч таких пластин виготовили захист для ЗСУ, тероборони та національної поліції. Крім того, для оборони міст підприємства виготовили приблизно 40 тисяч протитанкових їжаків і понад 10 тисяч шипованих ланцюгів проти колісної техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через війну з Росією Україна втратила понад третину своїх металургійних потужностей.

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