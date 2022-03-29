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300 млн євро отримає Україна від Французького агентства розвитку, - Мінфін

Кошти будуть використані для фінансування державного бюджету.

300 млн євро отримає Україна від Французького агентства розвитку, - Мінфін
Фото: Макс Левин

Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав 29 березня договір з Французьким агентством розвитку про отримання кредиту в обсязі 300 млн євро на пільгових умовах.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів.

Марченко зазначив, що надані кошти є "надзвичайно важливими для підтримки стабільності фінансової системи в умовах повномасштабної війни з рф".

В Мінфіні повідомили, що кредит надається за фіксованою процентною ставкою у розмірі 1,04 % річних на 15 років (це з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на п’ять років від дати укладення кредитного договору).

Отримані від Французького агентства розвитку кошти використають для фінансування державного бюджету.

Нагадаємо, в інтерв'ю LB.ua Сергій Марченко розповів, що українська сторона веде перемовини щодо міжнародної підтримки на загальну суму до 6 млрд євро. Зокрема, від Франції очікують на погодження кредиту на 300 млн євро.

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