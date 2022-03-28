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Виробник "Байрактарів" презентував новий безпілотник з українським двигуном

Новий БПЛА отримав назву Kızılelma ("червоне яблуко").

Виробник "Байрактарів" презентував новий безпілотник з українським двигуном
Фото: twitter.com/BaykarTech

Турецька військова компанія Bayrak Makina провела презентацію прототипу нового бойового БПЛА. Він буде оснащений українськими двигунами і матиме назву Kızılelma ("червоне яблуко").

Про це компанія 27 березня повідомила у твіттері.

"Bayraktar Kızılelma має крила. Вся родина разом проводить чудову неділю", – йдеться у повідомленні.

Фото: twitter.com/BaykarTech

Фото: twitter.com/BaykarTech

Раніше в компанії заявляли, що перший прототип нового безпілотника Kızılelma запустили у виробництво.

"MUIS (національна безпілотна бойова літальна система,– ред.) буде оснащений реактивним двигуном і, як очікується, зможе злітати і приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu (будується, – ред.), який має стати першим в світі подібним авіамайданчиком для дронів", – йдеться в повідомленні.

Фото: baykartech.com

Новий безпілотник буде використовуватися в багатоцільових операціях і має бути поставлений цього року. Раніше Baykar підписала контракт з "Івченко-Прогрес", однією з провідних українських компаній, на закупівлю двигунів для нових безпілотників.

Літальний апарат має високу робочу висоту і злітну масу 5500 кілограмів. Передбачається перевезення 1,5 тонни корисного вантажу. За прогнозами, він зможе літати протягом п’яти годин і досягати швидкості до 800 км/год.

Компанія Bayrak Makina також знаменита своїми безпілотниками Bayraktar TB2. Це ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту – понад 12 годин. Bayraktar TB2 може виконувати розвідувальні дії та вражати цілі високоточними ракетами й бомбами, бо здатний підіймати в повітря вантаж до 55 кг.

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