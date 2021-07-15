Під Одесою святкували весілля зі стріляниною з автоматів (оновлено)
Під Одесою святкували весілля зі стріляниною з автоматів (оновлено)
На Донбасі загинув 38-річний військовий з Нікополя, ще шістьох бійців поранено (оновлено)
На Донбасі загинув 38-річний військовий з Нікополя, ще шістьох бійців поранено (оновлено)
На британському авіаносці Queen Elizabeth на ковід захворіли понад 100 вакцинованих моряків
На британському авіаносці Queen Elizabeth на ковід захворіли понад 100 вакцинованих моряків
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Хворі почекають. Парламент відмовився легалізувати медичний канабіс
Хворі почекають. Парламент відмовився легалізувати медичний канабіс
Поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників мітингу ветеранів-силовиків під Радою
Поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників мітингу ветеранів-силовиків під Радою
Верховний Суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького (оновлено)
Верховний Суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького (оновлено)
На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
ГоловнаПолітика

​ВМС України отримали перший ударний безпілотник Bayraktar TB2

Дрон призначений для захисту узбережжя та акваторії Чорного і Азовського морів.

​ВМС України отримали перший ударний безпілотник Bayraktar TB2
Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Військово-морські сили України отримали перший ударний безпілотник Bayraktar TB2. Зараз він проходить останні приймальні випробування.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Безпілотник буде використовуватися для спостереження і прикриття узбережжя та акваторії Чорного й Азовського морів. За потреби він може застосовуватися для ураження надводних та наземних об’єктів противника.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Міноборони отримає  додаткову партію з п'яти БПЛА Bayraktar TB2 протягом 2021 року.

В грудні 2020 року міністр оборони України Андрій Таран підписав угоди з турецькими компаніями про передачу технологій та виробництво корветів і ударних безпілотних авіаційних комплексів для потреб Збройних Сил України. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також