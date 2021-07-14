Верховний Суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького

Верховний Суд скасував указ президента Володимира Зеленського про звільнення судді Конституційного суду Олександра Тупицького.

Про це повідомило адвокатське об'єднання "Лещенко, Дорошенко і партнери", яке представляло інтереси Тупицького.

"14 липня 2021 року Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду задоволено позов, а також визнано протиправним та скасовано Указ Президента України 124/2021 від 27.03.2021 року, яким Президентом України скасований інший Указ про призначення суддею Конституційного Суду України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 21 грудня минулого року "Схеми" опублікували розмову Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що в жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо Зуївського енергомеханічного заводу (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков.

Після публікації цих матеріалів президент Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, а потім узагалі скасував його призначення разом з іще одним суддею КСУ Олександром Касмініним. Президент мотивував своє рішення прагненням захистити національні інтереси України.