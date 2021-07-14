Рада ухвалила закон про реформу АРМА

Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про реформу Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

За законопроєкт №5141 проголосували 322 народних депутати за необхідних 226 голосів, повідомляє пресслужба парламеннту.

Проєкт закону, зокрема, забороняє продаж активів до судового рішення, уточнює процедуру зберігання та управління майном, передбачає можливість власникам активів самостійно подати завірене рішення суду про скасування арешту й повернення майна.

Водночас зазначається що раніше Transparency International Україна та Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI) заявляли, що зазначений законопроєкт створює нові ризики й може нашкодити практиці управління заарештованими активами.

Зокрема, вони акцентували на тому, що документ може створити передумови для блокування продажу арештованого майна, яким неможливо ефективно управляти. На їхню думку, це призведе до втрати вартості майна або до таких витрат на управління ним, які значно перевищуватимуть його вартість.

Нагадаємо, 30 червня у першому читанні Рада прийняла за основу законопроєкт про обмеження АРМА у торгівлі арештованим майном.