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От паука ПаУТИНА: к чему бы

Внезапное появление неожиданной, хоть и без чего-то особо нового, «объединительной» статьи Путина важно не самим достаточно стандартным текстом, а скорее — демонстративным выходом ещё и на украинском языке, но главное — именно моментом появления этого достаточно громоздкого послания (не столько своему народу, сколько украинскому).

Фото: EPA/UPG

Пока Запад, средств которого для Украины хватает лишь на поддержание разных ветвей коррумпированных верхушек и который мы по-прежнему ещё обцеловываем (хоть уже и не взасос), но на который при этом всё обиженнее бурчим, заодно «громко посматривая» на Китай (глава фракции «Слуг» тоже, видимо, не очень случайно выбрал момент, чтоб именно Китай назвать для Украины примером — а может, и главным партнёром? не хотят «эти» — пойдём к «тем»?), Запад, который нас всё брезгливее отпихивает, как-то уж совсем настойчиво и упорно крутит носом, — именно на этом фоне «директор» страны-агрессора помпезно и величаво «протягивает руку» братьям, которых успел покусать (что-то при этом откусив) и время от времени обещает поглотить. Давайте дружить, а то хуже будет! — именно таков лейтмотив «братского» послания «малым» от «главного» (пока эти «малые» шарахаются от вольного «либертарианства» к поглядыванию на прагматичную новокоммунистическую/многоукладную жестокую диктатуру).

В этой ситуации, когда одни отталкивают, а другие готовы прибрать (вот тогда лишь туповатые цивилизованные и опомнятся: кто позавтракал Украиной, тот поужинает уже ими!), стране нашей необходимо ориентироваться (для выживания меж двух огней — то ли заклятых друзей, то ли закадычных врагов) не только на сильное государство и сильную экономику (ни того, ни другого у нас нет, хотя и то, и другое — обязательно), но и на всех разноязычных патриотов Украины независимо от веры, языка и национальности, в том числе и на огромное количество русскоговорящих украинских патриотов, на каждого из УКРАИНЦЕВ ЗА УКРАИНУ, никого из них не выделяя и не исключая, на центризм во всех экономических, политических и географических смыслах — без какого-либо крена ни в сторону России, ни в любую другую сторону.

Если часть народа будут считать как бы «немцами Поволжья», говорящими на «языке агрессора», если постоянно будут искать хозяина — то ли старшего брата, то ли старшУю сестру, это будет иметь следствием регулярность глобальных политических разворотов на 180 градусов (сколько их уже было?!) и/или раскол страны (а вот этого не должно быть вообще, хотя объективно — именно на раскол очень многие фактически сейчас и работают).

Не искать, кого грамотно облизать, время от времени чем-то шантажируя или на что-то невнятно намекая, а быть самоценными, сменив личную коррупционную жадность на коллективное самосохранение, разновекторное и равноудалённое, не поочерёдное-переменное, а стабильное и постоянное, — только так и можно создать независимое государство из экономико-политического недоразумения.

Чем назойливее и неприличнее кто-то куда-то напрашивается, тем меньше его там хотят, разве что мышеловка — всегда открыта…

Александр Кирш Александр Кирш , Экономист
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