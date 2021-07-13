Футбол: теория справедливости вместо теории заговора

Фото: ffu.ua Сборная Украины

Украина в битве со шведами легла костьми, выжала максимум и в результате прыгнула выше головы, опередив по итогам чемпионата все команды из «группы смерти», поскольку продолжала играть тогда, когда уже вылетели и Германия, и Португалия, и Франция (да вдобавок Нидерланды и Хорватия). Респект сборной, на каком бы языке она ни говорила: пока что футбольная команда Украины объединяет страну больше, чем все остальные факторы, вместе взятые.

Из других впечатлений — камбэки после 1:3 по сходному сценарию, хоть и с разным конечным результатом, причём оба в один день, непривычное обилие фантастических суперголов, а также то, как «родоначальникам футбола» из Евро по всей Европе устроили индивидуально почти исключительно домашний чемпионат (хотя, к примеру, соседний с той же Англией Уэльс летал по диагонали через всю Европу в Баку), да ещё, к тому же, пакостно подсудили в полуфинале (конспирологи успели даже назвать это благодарностью от УЕФА за развал Суперлиги).

Было бы крайне несправедливо, если бы после этого сборная, где играет хитровыхитренный Стерлинг, стала чемпионом. Потому — в отличие от Копа Америка, где симпатии разделились, — в финале европейском почти все, кроме Англии, болели за Италию. Не скажу, что прямо уж романтика победила прагматику, а футболисты симулянтов, однако же близко к этому.

Приятнее всё же, когда справедливость вершится сразу, а не «20 лет спустя», как было с феерической сборной Лобановского – 1986, вместо которой в четвертьфинал чемпионата мира вышла Украина – 2006, хотя не была даже бледной тенью той команды, которую в такую же стадию 20 лет назад не выпустили судьи.

Ну а на этот раз «компенсацию» за происки швейцарского санврача в Лиге наций Украина получила значительно быстрее…