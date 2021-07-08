13 друзів бізнесу: Підсумки року роботи інвестиційної ТСК

Що підтверджує, що експеримент зі створення у парламенті комісії, яка буде захищати бізнес та вирішувати резонансні справи, виявився успішним. Багато моїх колег по парламенту з абсолютно усіх фракцій відзначали аполітичність ТСК, а також об’єктивність та ефективність під час розгляду звернень. Таких принципів ми будемо дотримуватись і в майбутньому. А поки час відзвітувати за перший рік роботи.

Мільярди захищених інвестицій, шість зареєстрованих законопроектів та розв’язання резонансних справ бізнесу, які не вирішувались роками. Такими були результати роботи за рік ТСК з питань захисту прав інвесторів. 29 червня Верховна Рада конституційною більшістю продовжила роботу Спецкомісії ще на рік.

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Результати ТСК

Вперше Тимчасова комісія з питань захисту прав інвесторів була створена 5 червня 2020 року. І до її складу увійшли 13 народних депутатів з майже всіх депутатських фракцій та груп. За регламентом, метою роботи Спецкомісії є підготовка і доопрацювання законопроектів.

Тому, результатом нашої діяльності стали законопроекти для захисту прав бізнесу та покращення інвестиційної репутації України. Для того, щоб наші законопроекти мали практичний ефект, ідеї для законодавчих змін ми черпали з «живих» кейсів та звернень бізнесу.

Крім того, завдяки функції парламентського контролю нам вдавалося вирішувати проблемні ситуації інвесторів та вирішувати насправді резонансні справи.

Отже, якщо говорити про конкретні результати ТСК у напрямку звернень бізнесу, за час нашої роботи ми публічно розглянули 16 звернень по надзвичайно резонансних справах. 6 з них вже успішно вирішені, над іншими продовжуємо працювати. В результаті маємо захищених та розблокованих інвестиційних проектів на понад 5,5 млрд гривень.

Це ситуації з атакою на бізнес ТОВ ЕКОНІЯ, більш відомого як виробник дитячого харчування «МАЛЯТКО», унікального Миколаївського суднобудівного заводу «ОКЕАН», великого європейського інвестора AMSTAR EUROPE, найбільшого в світі виробника жувальної гумки ТОВ «Ріглі» (Марс Україна), проблем словацьких інвесторів, які придбали в Україні комерційну нерухомість ТОВ «Фрунзе 69» та, практично, класична рейдерська атака на бізнес через злам Державного реєстру нерухомості, яка сталася з англійськими інвесторами, що володіють в Україні великим садовим господарством ТОВ «Дністрові сади».

До нас звертались як українські інвестори, так і компанії зі світовим ім’ям. Всі звернення бізнесу, які ми розглядали в рамках засідань, лягли в основу законодавчих змін.

Найбільш гучні кейси

Одним з перших та найбільш резонансних звернень на адресу Спецкомісії стала ситуація з виробником дитячого харчування «Малятко». Протягом 12 років підприємство не могло нормально працювати і піддавалось постійним рейдерським атакам.

Ми розглянули це звернення на засіданні ТСК, пізніше відбулась зустріч з Генеральним прокурором за участі керівництва ТСК та власниці ТОВ «Еконія». Спільними зусиллями вдалось виявити та усунути причину регулярних «маски-шоу» на виробництві, тож підприємство змогло спокійно запрацювати.

7 років не вирішувався податковий спір компанії «Ріглі Україна» (Марс Україна) з Державною фіскальною службою. Компанія переплатила податків на 27 мільйонів гривень, які ДФС відмовлялась зараховувати, попри виграні рішення судів трьох інстанцій. За цей час змінився і відповідач, бо частина функцій ДФС перейшла до податкової. Після заслуховування цього питання на ТСК вдалося знайти рішення і завдяки професійності керівника Державної податкової служби Олексія Любченка проблему було вирішено, а переплату зараховано в майбутні періоди.

Через саботаж одного місцевого чиновника ледве не був зірваний інвестиційний проект на Київщині на 4 млрд гривень. Місцевий архітектор району блокував видання компанії Amstar містобудівних умов та обмежень на землю, яка належить інвестору на праві приватної власності. Цей проект також вдалося розблокувати після засідання ТСК і наразі ми стежимо за його подальшою долею.

Суднобудівний завод «Океан» ледве не був переданий до АРМА через сумнівне кримінальне провадження 6-тирічної давнини. Суд арештував активи заводу, що призвело до зриву контрактів на 280 млн гривень. Після заслуховування всіх сторін на засіданні ТСК, арешт був знятий, а завод «Океан» поступово почав відновлювати втрачені контракти. Восени 2020-го вони підписали великий контракт з турецькою компанією, і тепер миколаївський «Океан» разом з Туреччиною буде виробляти військові кораблі. Це річ, якою Україна може і повинна пишатись.

Є звернення, над якими ми продовжуємо працювати. Це справа французького інвестора «Ашан», в якого за допомоги АРМА намагалась відібрати 27 гектарів землі під Одесою. В результаті злочинних дій АРМА інвестпроект у 5 млрд гривень з 2019 заморожений, а державний і місцевий бюджет щорічно недоотримує близько 150 млн грн податків. В цій справі, наскільки вдалось розібратись ТСК, проблема виникла не лише через недосконалу законодавчу базу, а й через корупційні дії. Їх зможуть усунити лише кадрові зміни в АРМА.

Законотворча діяльність

За рік роботи в ТСК ми відвідали з робочими візитами 8 областей, вивчали інвестиційний досвід унікальних підприємств. Встановили робочі контакти з ключовими бізнес-асоціаціями в країні.

Налагодили ефективні робочі стосунки з Офісом Генпрокурора, де за ініціативи Ірини Венедіктової вперше був створений спеціальний департамент, який опікується захистом інвестицій та бізнесу.

За результатом робочих візитів в регіони, співпраці з бізнес-асоціаціями та розгляду резонансних справ, ТСК напрацювала цілий пул законодавчих змін. Зокрема, за рік було розроблено і зареєстровано 6 законопроектів. Це проекти законів №5141 та №5142 для реформування АРМА. Їх співавтором став кожен шостий депутат Верховної Ради. Це пакет антирейдерських ініціатив - №3774 та №3783. А також пакет законопроектів для стимулювання розвитку галузі будування електрокарів - №3476 та №3477.

Приємно відзначити, що більшість цих законопроектів вже не лише ухвалені у першому читанні конституційною більшістю голосів, представниками всіх фракцій. Це стосується обох антирейдерських законопроектів, а також законопроекту про реформування АРМА №5141.

Це говорить про те, що тематика законопроектів – більш ніж на часі і знайде підтримку парламенту. Впевнена, що наша робота в ТСК буде такою само аполітичною і в наступному році, не менш об’єктивною та ефектом на мільярди!