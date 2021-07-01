Від стандартів до театру. Чому політична адженда неприйнятна для НБУ

Буквально за кілька днів до літніх парламентських канікул Верховна Рада прийняла важливі для розвитку фінансового сектору законодавчі зміни, які наблизили Україну до виконання умов Меморандуму про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ.

Мова насамперед про закон щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи, прийняття якого є важливим для продовження співпраці з кредитором.

Окрім цього парламентарі прийняли Закон України "Про платіжні послуги". Він дозволить адаптувати законодавство України до стандратів ЄС та сформувати правове поле для інтеграції платіжної системи України з платіжною системою ЄС.

В цей же день посилилися критичні коментарі на адресу Національного банку, у засобах масової інформації почали з’являтися публікації, що ставлять під сумнів дотримання в Національному банку принципів та стандартів корпоративного врядування, а частина колег з Департаменту ліцензування гучно заявила про своє звільнення.

Фото: пресслужба НБУ

Ці події відбулися впритул до річниці роботи на посаді Голови Національного банку Кирила Шевченка та у період політичного міжсезоння.

І дуже напрошується питання щодо наявності політичної складової цієї інформаційної кампанії.

На мою думку, важливо говорити не про особистості, які можуть мати власну думку щодо подій, які відбуваються, а про політику центрального банку та його інституційну роль у процесах трансформації держави. Адже працювати на інституцію – це не про власні інтереси та мотиви.

З цієї точки зору, всі важливі надбання реформ останніх років було збережено та успішно розвиваються: режим інфляційного таргетування, гнучке курсоутворення, міжнародні підходи та стандарти банківського регулювання та нагляду.

При цьому, за час роботи нового складу Правління НБУ відбувається ряд позитивних зрушень у банківській системі: відновлюється кредитування та зростають депозити у банківській системі, скорочується обсяг непрацюючих активів на балансах банків, налагоджена ефективна взаємодія Національного банку, Уряду та інших державних установ, виконуються державні програми з підтримки економіки, впроваджуються нові технологічні рішення в банківській системі.

Я особисто спілкуюся з багатьма керівниками великих банків в Україні і всі вони позитивно оцінюють політику Правління НБУ щодо реформ на банківському ринку за останній рік. Слід також відмітити значну роль НБУ в тому, як українська економіка та банківська система пережили наслідки кризи СOVID-19. Завдяки ефективній політиці НБУ протягом 2020-2021рр. було збережено фінансову стабільність в державі.

Після доволі театралізованого звільнення колег з Департаменту ліцензування у багатьох експертів, банкірів виникає питання: як буде працювати департамент ліцензування?

Департамент ліцензування продовжує працювати у штатному режимі і виконувати свої функції: забезпечувати безперервність процесів реєстрації та ліцензування банків, фінансових установ та інших юридичних осіб, здійснювати ліцензійні, узгоджувальні та реєстраційні дії на платіжному ринку тощо.

Нещодавно Департаменту ліцензування було збільшено штат – до 107 одиниць. Люди, які працють у департаменті – професійні та висококваліфіковані, і вони взмозі забезпечити роботу департаменту без жодних дисбалансів.

Новий керівник Департаменту та керівники структурних підрозділів, що входять до його складу, будуть призначені відповідно до встановлених у Національному банку процедур.

Повністю підтримую слова колеги, члена ради НБУ Василя Горбаля, який зазначив одному із видань, що «мотивація звільнення деяких працівників НБУ абсолютно не відповідає тому, що було написано у Facebook. Більшу частину з них просто використали у певних необґрунтованих діях політичного чи іншого характеру. Також дивує драматизм цієї команди, яка сама себе об'єднала у "команду мрії", але не знаю, чиєї мрії".

Конструктивна публічна дискусія довкола центрального банку має спиратися на обговорення політики регулятора, а не спланованих внутрішніх чвар та публічних інформаційних компаній.