Від стандартів до театру. Чому політична адженда неприйнятна для НБУ

Мова насамперед про закон щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи, прийняття якого є важливим для продовження співпраці з кредитором.
Окрім цього парламентарі прийняли Закон України "Про платіжні послуги". Він дозволить адаптувати законодавство України до стандратів ЄС та сформувати правове поле для інтеграції платіжної системи України з платіжною системою ЄС.
В цей же день посилилися критичні коментарі на адресу Національного банку, у засобах масової інформації почали з’являтися публікації, що ставлять під сумнів дотримання в Національному банку принципів та стандартів корпоративного врядування, а частина колег з Департаменту ліцензування гучно заявила про своє звільнення.
Ці події відбулися впритул до річниці роботи на посаді Голови Національного банку Кирила Шевченка та у період політичного міжсезоння.
І дуже напрошується питання щодо наявності політичної складової цієї інформаційної кампанії.
На мою думку, важливо говорити не про особистості, які можуть мати власну думку щодо подій, які відбуваються, а про політику центрального банку та його інституційну роль у процесах трансформації держави. Адже працювати на інституцію – це не про власні інтереси та мотиви.
З цієї точки зору, всі важливі надбання реформ останніх років було збережено та успішно розвиваються: режим інфляційного таргетування, гнучке курсоутворення, міжнародні підходи та стандарти банківського регулювання та нагляду.
При цьому, за час роботи нового складу Правління НБУ відбувається ряд позитивних зрушень у банківській системі: відновлюється кредитування та зростають депозити у банківській системі, скорочується обсяг непрацюючих активів на балансах банків, налагоджена ефективна взаємодія Національного банку, Уряду та інших державних установ, виконуються державні програми з підтримки економіки, впроваджуються нові технологічні рішення в банківській системі.
Я особисто спілкуюся з багатьма керівниками великих банків в Україні і всі вони позитивно оцінюють політику Правління НБУ щодо реформ на банківському ринку за останній рік. Слід також відмітити значну роль НБУ в тому, як українська економіка та банківська система пережили наслідки кризи СOVID-19. Завдяки ефективній політиці НБУ протягом 2020-2021рр. було збережено фінансову стабільність в державі.
Після доволі театралізованого звільнення колег з Департаменту ліцензування у багатьох експертів, банкірів виникає питання: як буде працювати департамент ліцензування?
Департамент ліцензування продовжує працювати у штатному режимі і виконувати свої функції: забезпечувати безперервність процесів реєстрації та ліцензування банків, фінансових установ та інших юридичних осіб, здійснювати ліцензійні, узгоджувальні та реєстраційні дії на платіжному ринку тощо.
Нещодавно Департаменту ліцензування було збільшено штат – до 107 одиниць. Люди, які працють у департаменті – професійні та висококваліфіковані, і вони взмозі забезпечити роботу департаменту без жодних дисбалансів.
Новий керівник Департаменту та керівники структурних підрозділів, що входять до його складу, будуть призначені відповідно до встановлених у Національному банку процедур.
Повністю підтримую слова колеги, члена ради НБУ Василя Горбаля, який зазначив одному із видань, що «мотивація звільнення деяких працівників НБУ абсолютно не відповідає тому, що було написано у Facebook. Більшу частину з них просто використали у певних необґрунтованих діях політичного чи іншого характеру. Також дивує драматизм цієї команди, яка сама себе об'єднала у "команду мрії", але не знаю, чиєї мрії".
Конструктивна публічна дискусія довкола центрального банку має спиратися на обговорення політики регулятора, а не спланованих внутрішніх чвар та публічних інформаційних компаній.