Коли Італія відкриється для українських туристів
Коли Італія відкриється для українських туристів
«Азербайджанский сценарий» для Украины
«Азербайджанский сценарий» для Украины
Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020 (оновлено)
Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020 (оновлено)
Оприлюднено проєкт великого Державного герба, внесений Зеленським
Оприлюднено проєкт великого Державного герба, внесений Зеленським
Сім’я Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, - Bihus.info (оновлено)
Сім’я Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, - Bihus.info (оновлено)
Утікати з Криму мене змусили росіяни, - футболіст збірної Швеції
Утікати з Криму мене змусили росіяни, - футболіст збірної Швеції
По всій Україні оголосили штормове попередження
По всій Україні оголосили штормове попередження
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
Один з найбільших власників біткоїнів загинув на курорті у Коста-Риці
Один з найбільших власників біткоїнів загинув на курорті у Коста-Риці
ГоловнаЕкономікаДержава

Верховна Рада ухвалила закон про корпоративне управління банків (оновлено)

НБУ отримає можливість вимагати зміни персонального складу ради або правління банку. 

Верховна Рада ухвалила закон про корпоративне управління банків (оновлено)

Верховна Рада на засіданні 30 червня розглянула поправки до законопроєкту №4367 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи" і ухвалила закон в цілому. До проєкту документу до другого читання подали більше 1200 пропозицій, повідомив нардеп регламентного комітету Павло Фролов у Telegram. 

Втім не всі автори поправок наполягали на їх розгляді. За ухвалення закону в цілому проголосували 279 депутатів. 

У блозі на "Цензор.нет" Фролов пояснив, що цей закон впроваджує нову структуру капіталу, яка посилить здатність банку поглинати збитки. Передбачається, що з'являться додаткові вимоги до членів ради і правління банку, зокрема щодо їх колективної придатності (наявність у членів ради/правління банку спільних/сукупних знань, навичок, досвіду в обсязі, необхідному для розуміння усіх аспектів діяльності банку).

"Встановлюється право НБУ вимагати зміни персонального складу ради або правління банку, якщо поточний склад не здатний забезпечувати ефективне управління і контроль за діяльністю банку (в т.ч. право вимагати відчуження корпоративних прав та тимчасове позбавлення права голосу); право регулятора встановлювати банку індивідуальний розмір економічних нормативів у залежності від ризикованості його діяльності; збільшує контроль з боку Нацбанку з метою забезпечення повноти розкриття банками інформації про пов'язаних з ними осіб; закріплює на законодавчому рівні права НБУ відкривати банкам рахунки ескроу; прибирає норму про право Нацбанку видавати гарантії і поручительства", - пояснив нардеп.

Нагадаємо, що цей законопроєкт є одним із тих, ухвалення яких необхідне для отримання макрофінансової допомоги від Європейської комісії та другого траншу кредитної програми Міжнародного валютного фонду. В першому читанні його ухвалили на позачерговому засіданні 20 травня. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також