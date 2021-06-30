Верховна Рада ухвалила закон про корпоративне управління банків (оновлено)

Верховна Рада на засіданні 30 червня розглянула поправки до законопроєкту №4367 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи" і ухвалила закон в цілому. До проєкту документу до другого читання подали більше 1200 пропозицій, повідомив нардеп регламентного комітету Павло Фролов у Telegram.

Втім не всі автори поправок наполягали на їх розгляді. За ухвалення закону в цілому проголосували 279 депутатів.

У блозі на "Цензор.нет" Фролов пояснив, що цей закон впроваджує нову структуру капіталу, яка посилить здатність банку поглинати збитки. Передбачається, що з'являться додаткові вимоги до членів ради і правління банку, зокрема щодо їх колективної придатності (наявність у членів ради/правління банку спільних/сукупних знань, навичок, досвіду в обсязі, необхідному для розуміння усіх аспектів діяльності банку).

"Встановлюється право НБУ вимагати зміни персонального складу ради або правління банку, якщо поточний склад не здатний забезпечувати ефективне управління і контроль за діяльністю банку (в т.ч. право вимагати відчуження корпоративних прав та тимчасове позбавлення права голосу); право регулятора встановлювати банку індивідуальний розмір економічних нормативів у залежності від ризикованості його діяльності; збільшує контроль з боку Нацбанку з метою забезпечення повноти розкриття банками інформації про пов'язаних з ними осіб; закріплює на законодавчому рівні права НБУ відкривати банкам рахунки ескроу; прибирає норму про право Нацбанку видавати гарантії і поручительства", - пояснив нардеп.

Нагадаємо, що цей законопроєкт є одним із тих, ухвалення яких необхідне для отримання макрофінансової допомоги від Європейської комісії та другого траншу кредитної програми Міжнародного валютного фонду. В першому читанні його ухвалили на позачерговому засіданні 20 травня.