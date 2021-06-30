Нацбанк дозволив купувати валюту в платіжних терміналах

Національний банк оголосив про проведення чергового раунду валютної лібералізації.

Як повідомляються на сайті НБУ, з 30 червня банкам дозволяється продавати готівкову іноземну валюту за безготівкові кошти в гривні через платіжні термінали та у касах банків. Так само за безготівкову гривню тепер можна продавати банківські метали з фізичною поставкою фізособам.

Розширюються можливості фізичних осіб з інвестування за кордон - це можна буде робити за участі резидента-торговця цінними паперами, який буде діяти як брокер. Кошти в іноземній валюті переказуватимуться з поточного рахунку клієнта на поточний рахунок торговця, відкритий в цьому ж банку, з подальшим їх переказом за кордон або на поточні рахунки нерезидентів, відкриті в Україні.

Уточнюється перелік виключень з річного е-ліміту для низки валютних операцій юросіб та фізосіб-підприємців. До них тепер відносяться операції з відшкодування резидентом-боржником коштів нерезиденту гаранту, який виконав забезпечене гарантією чи порукою зобов’язання резидента боржника перед резидентом-кредитором.

Також знімаються обмеження строку на коригування помилкової інформації у повідомленні про кредитні договори з нерезидентами.

Нагадаємо, що Національний банк послідовно пом'якшує свою валютну політику із серпня 2015 року.