Трамп отреагировал на интервью Луценко американскому изданию
Трамп отреагировал на интервью Луценко американскому изданию
Бойко и Медведчук приехали в Москву к Медведеву
Бойко и Медведчук приехали в Москву к Медведеву
"В новой системе координат. Украина-2030". Отрывок из книги Владимира Горбулина
"В новой системе координат. Украина-2030". Отрывок из книги Владимира Горбулина
СБУ: в Харьковском метро предотвратили теракт
СБУ: в Харьковском метро предотвратили теракт
Теорема Луценка-Йованович: від флешки Розенблата до України в НАТО
Теорема Луценка-Йованович: від флешки Розенблата до України в НАТО
"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости
"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости
Россия начала операцию по захвату Крыма в декабре 2013 года, - суд по Белавенцеву
Россия начала операцию по захвату Крыма в декабре 2013 года, - суд по Белавенцеву
Стали известны зарплаты игроков "Манчестер Юнайтед", - СМИ
Стали известны зарплаты игроков "Манчестер Юнайтед", - СМИ
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
ГлавнаяЭкономикаФинансы

Украинский банк впервые провел с клиентом валютный своп с гривной

Первая тестовая транзакция была проведена 21 марта.

Украинский банк впервые провел с клиентом валютный своп с гривной
Фото: vopros.ua

Украинский банк 21 марта впервые в истории финансового рынка Украины провел со своим клиентом операцию валютного свопа в формате гривна-доллар, то есть обменялся валютами с обязательством обратного обмена через определенное время.

Об этом сообщил Национальный банк Украины.

"Первая тестовая транзакция была проведена банком с компанией, которая является одним из крупнейших украинских экспортеров аграрной продукции", - говорится в информации НБУ в фейсбуке.

Замглавы НБУ Олег Чурий напомнил, что в рамках валютной либерализации Нацбанк предоставил возможность украинскому бизнесу использовать такие инструменты минимизации собственных валютных рисков и управления ликвидностью в разных валютах, как форварды и свопы.

"Это цивилизованная мировая практика и приобщение к ней украинских предприятий, безусловно, является позитивным сигналом для экономики", - отметил Олег Чурий.

Напомним, 7 февраля вступил в силу закон «О валюте и валютных операциях», который должен запустить системную поэтапную валютную либерализацию в стране. Этот закон заменил устаревший декрет Кабинета Министров «О системе валютного регулирования и валютного контроля»1993 года. В нем заложен принцип – разрешено все, что прямо не запрещено законом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также