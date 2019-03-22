Теорема Луценка-Йованович: від флешки Розенблата до України в НАТО
Теорема Луценка-Йованович: від флешки Розенблата до України в НАТО
Охранники Медведчука пытались задержать съемочную группу "Наших грошей" в Пуще-Водице и вызвали полицию
Охранники Медведчука пытались задержать съемочную группу "Наших грошей" в Пуще-Водице и вызвали полицию
СБУ: в Харьковском метро предотвратили теракт
СБУ: в Харьковском метро предотвратили теракт
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
СБУ разгромила украинское продолжение российского наркосиндиката "Химпром"
СБУ разгромила украинское продолжение российского наркосиндиката "Химпром"
Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"
Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
Трамп отреагировал на интервью Луценко американскому изданию
Трамп отреагировал на интервью Луценко американскому изданию
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Дело НАБУ о закупке дизтоплива "Укрзализныцей" по завышенной цене ушло в суд

Обвиняются два бывших и один действующий сотрудник железной дороги.

Дело НАБУ о закупке дизтоплива "Укрзализныцей" по завышенной цене ушло в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт по делу НАБУ о закупке дизтоплива "Укрзализныцей" по завышенной цене.

Об этом говорится на сайте Бюро.

Обвиняемыми являются бывший начальник филиала "Центр обеспечения производства" ("ЦОП"), его бывший заместитель, действующий начальник отдела нефтепродуктов ЦОП и менеджер компании-поставщика топлива ООО "Вог Аэро Джет" (сейчас - "Воленс Трейд").

Им вменяют ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением).

Организатора схемы из "Вог Аэро Джет" объявили в международный розыск.

По версии следствия, в марте 2016 года ООО "Вог Аэро Джет" выиграло тендер и заключило с "Укрзализныцей" договор поставки дизтоплива по цене, которая на тот момент была ниже рыночной. Но после этого были подписаны несколько дополнительных соглашений к договору, согласно которым стоимость дизтоплива для железной дороги выросла на основании нормы, разрешающей повышения цены до 10% в случае ее колебания на рынке.

Между вторым и третьим дополнительными соглашениями рыночные цены на топливо не росли, поэтому заключение третьего дополнительного соглашения противоречило интересам государства и УЗ и требованиям законодательства, сочли в НАБУ. Как следствие, закупочная цена дизтоплива не только потеряла свою экономическую выгодность, но и превысила рыночный уровень цен, что привело к искажению результатов торгов.

"Укрзализныця" закупила у победителя тендера три четверти от запланированного объема топлива по ценам, повышенным на основании третьей дополнительного соглашения, и в результате переплатила поставщику за дизельное топливо 92 млн грн. 

Досудебное расследование по этим фактам детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также