Дело НАБУ о закупке дизтоплива "Укрзализныцей" по завышенной цене ушло в суд

Обвиняются два бывших и один действующий сотрудник железной дороги.

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт по делу НАБУ о закупке дизтоплива "Укрзализныцей" по завышенной цене.

Об этом говорится на сайте Бюро.

Обвиняемыми являются бывший начальник филиала "Центр обеспечения производства" ("ЦОП"), его бывший заместитель, действующий начальник отдела нефтепродуктов ЦОП и менеджер компании-поставщика топлива ООО "Вог Аэро Джет" (сейчас - "Воленс Трейд").

Им вменяют ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением).

Организатора схемы из "Вог Аэро Джет" объявили в международный розыск.

По версии следствия, в марте 2016 года ООО "Вог Аэро Джет" выиграло тендер и заключило с "Укрзализныцей" договор поставки дизтоплива по цене, которая на тот момент была ниже рыночной. Но после этого были подписаны несколько дополнительных соглашений к договору, согласно которым стоимость дизтоплива для железной дороги выросла на основании нормы, разрешающей повышения цены до 10% в случае ее колебания на рынке.

Между вторым и третьим дополнительными соглашениями рыночные цены на топливо не росли, поэтому заключение третьего дополнительного соглашения противоречило интересам государства и УЗ и требованиям законодательства, сочли в НАБУ. Как следствие, закупочная цена дизтоплива не только потеряла свою экономическую выгодность, но и превысила рыночный уровень цен, что привело к искажению результатов торгов.

"Укрзализныця" закупила у победителя тендера три четверти от запланированного объема топлива по ценам, повышенным на основании третьей дополнительного соглашения, и в результате переплатила поставщику за дизельное топливо 92 млн грн.

Досудебное расследование по этим фактам детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.