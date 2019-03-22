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"Укрзализныця" повысит грузовые тарифы на 14% с 1 апреля

Индексацию одобрили в Государственной регуляторной службе.

"Укрзализныця" повысит грузовые тарифы на 14% с 1 апреля
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" повысит тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 14,2% с 1 апреля.

На сайте компании говорится, что 22 марта индексация тарифов прошла согласование в Государственной регуляторной службе.

"Индексация тарифов на грузовые перевозки позволит реализовать инвестиционную программу компании и значительно улучшит техническое состояние отрасли, что положительно скажется на национальной экономике в целом", - заявил по этому поводу председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

В то же время многие отраслевые эксперты выступали против резкого повышения тарифов УЗ.

Американская торговая палата, например, высказала мнение, что оптимальным будет увеличение тарифа на 7%.

Руководители промышленных ассоциаций уже написали письмо  вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, о том, что такая инициатива имеет признаки злоупотребления монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок.

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