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Рівень тіньової економіки в Україні в 2020-му оцінили в 30% від ВВП

Це на 3 в.п. більше за показник 2019 року.

Рівень тіньової економіки в Україні в 2020-му оцінили в 30% від ВВП
Фото: пресслужба НБУ

У 2020 році рівень тіньової економіки становив 30% від обсягу офіційного ВВП.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"За попередніми розрахунками Мінекономіки рівень тіньової економіки у 2020 році становив 30% від обсягу офіційного ВВП, що на 3 в.п. більше за показник 2019 року", - зазначається в повідомленні.

У Мінекономіки вважають, що до зростання тінізації економіки призвело ускладнення умов економічної діяльності, внаслідок запровадження протиепідемічних заходів, що спричинили природне бажання суб'єктів господарювання зменшити ризики втрати лімітованих ресурсів.

Водночас у міністерстві зауважили, що таке зростання є меншим порівняно зі зростанням упродовж попередніх кризових періодів, що свідчить про неординарність проявів коронакризи. Крім того, змінилися канали тінізації унаслідок обмеження можливості використання традиційних.

Системними чинниками, які стримують процеси детінізації є низький рівень захисту прав власності та ліквідності фондового ринку, захисту прав інвесторів, недосконалість судової системи, високий рівень корупції та наявність тимчасово окупованих територій.

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