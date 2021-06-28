Президент Володимир Зеленський підписав закон про "податок на Google", ухвалений Верховною Радою 3 червня.

Про це повідомила пресслужба президента у понеділок, 28 червня.

"Документ визначає особливий порядок оподаткування податком на додану вартість компаній-нерезидентів, що надають електронні послуги особам, які проживають на території України. Це дасть змогу збільшити надходження до державного бюджету від ПДВ. Такі правила оподаткування вже стають звичною практикою в іноземних державах, наприклад у країнах Європейського Союзу, Австралії, Білорусі, Казахстані", - йдеться у повідомленні.

Закон зобов'язує іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги, зареєструватися платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума їх операцій перевищує 1 млн гривень на рік.

Під електронними послугами мають на увазі:

постачання зображень або текстів, фотографій, електронних книг і журналів;

постачання аудіо, відео, ігор, азартних ігор і послуг участі в таких іграх;

доступ до хмарних технологій;

постачання (на основі ліцензії) програмного забезпечення і оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування ПО і електронного устаткування;

надання послуг реклами в інтернеті, мобільних програмах та інших електронних ресурсах.

Від сплати ПДВ звільняються операції з постачання послуг з дистанційного навчання і освітніх послуг через Інтернет.

Закон також передбачає, що з 1 січня 2022 року скасовується ПДВ при оплаті українськими компаніями послуг з виробництва або розповсюдження реклами за кордоном.