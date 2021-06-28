Зеленський нагородив орденом Свободи посмертно двох авторів Конституції

Мусіяка і Сирота удостоєні однієї з найвищих державних нагород.

Президент Володимир Зеленський у День Конституції нагородив орденом Свободи посмертно колишніх депутатів Верховної Ради Віктора Мусіяку та Михайла Сироту, які входили до колективу авторів Конституції.

Про це повідомляється в указі №274/2021 від 28 червня.

Орден Свободи - одна з вищих державних нагород України. Станом на 28 червня 2021 року кавалерами ордену Свободи є всього 71 особа.

Окрім цього, Зеленський відзначив державними нагородами десятки інших людей, які зробили значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, мають вагомі трудові досягнення тощо.

Нагадаємо, що Мусіяка помер 22 липня 2019 року у віці 73 років, а Сирота - 25 серпня 2008 року у віці 52 років.