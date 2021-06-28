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Кличко привітав українців з Днем Конституції та взяв участь в урочистостях у парламенті

Мер Києва заявив, що зараз особливо важливо всім інститутам влади неухально дотримуватися положень і норм Конституції. 

Віталій Кличко на урочистостях
Фото: КМДА
Віталій Кличко на урочистостях
Мер Києва Віталій Кличко привітав українців із Днем Конституції і взяв участь в урочистому засіданні Верховної Ради. Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

"Конституція – це основа нашої державності, незалежності і демократії. 25 років Основному закону країни – це не так багато. Але перша Конституція в світі, що розподіляла владу за демократичними принципами, – Конституція Пилипа Орлика – була написана і ухвалена саме в Україні", – підкреслив Віталій Кличко.

Фото: КМДА

Мер Києва додав, що зараз особливо важливо всім інститутам влади неухально дотримуватися положень і норм Конституції. 

"Я вірю, що Україна стане конституційно розвиненою та правовою європейською державою з високими стандартами життя і повним дотриманням демократичних прав і свобод кожного  громадянина. Як це гарантує Основний закон нашої країни", – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, в урочистому засіданні парламенту з нагоди 25-ої річниці ухвалення Основного закону взяли участь чинний та попередні президенти, народні депутати II скликання, прем'єр-міністр. 

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