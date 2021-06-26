"Вибори до Бундестагу мають значення для нас, адже Німеччина – це наш ключовий партнер".

Президент Володимир Зеленський взяв участь у панельній дискусії на тему: "Роль Німеччини у світі", організованій Мюнхенською безпековою конференцією (MSC), під час якої звернувся до кандидатів на посаду Федерального канцлера Німеччини.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

У своєму відеозверненні Зеленський наголосив, що 26 вересня стане важливим днем не лише для них, а й для України.

"Вибори до Бундестагу мають значення для нас, адже Німеччина – це наш ключовий партнер. Це важлива сторона Нормандського формату й наш союзник на шляху до європейської спільноти", – зазначив президент і додав, що саме тому бачення майбутнього Федерального канцлера політики щодо України є вкрай важливим для нього особисто.

Також Зеленський звернувся до кандидатів з низкою запитань.

"Чи згодні ви, що європейський проєкт не буде завершеним і повноцінним без України? Чи згодні ви, що шлях України до Європи має бути дорогою з двостороннім рухом? Від Революції Гідності, коли сотні українців віддали свої життя за європейський вибір, минуло сім років. Чи не втомилась Європа так довго ховатися від питання членства України в ЄС? І чи не настав час від дипломатичних уникань перейти до чітких відповідей, умов, кроків і строків?", - поцікавився президент.

Зеленський нагадав, що до державних кордонів України стягнуто близько 100 тисяч російських військових. У цій ситуації всі європейські лідери підтримують надання нашій країні належних безпекових гарантій, але водночас Україна не є членом НАТО.

"Тож якщо ми не в НАТО, про які саме безпекові гарантії йдеться?" - також запитав він.

Президент поцікавився думкою кандидатів щодо підтримки проєкту "Північний потік – 2".

"Як ви гадаєте, анексія Росією Криму та війна на сході України, понад 14 тисяч загиблих у війні на Донбасі та півтора мільйона людей, які змушені покинути власні домівки, – все це є достатніми причинами, щоб не розглядати всерйоз ідею відновлення самітів ЄС – Росія до відновлення територіальної цілісності України?" – запитав насамкінець Зеленський.

Участь у дискусії взяли голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС), прем’єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет, віце-канцлер – федеральний міністр фінансів Німеччини (Соціал-демократична партія Німеччини, СДПН) Олаф Шольц та співголова партії Союз 90/Зелені Анналена Бербок.

Нагадаємо, вибори канцлера ФРН заплановані на осінь 2021 року. Нинішня канцлерка Ангела Меркель заявила, що не планує залишитися на п'ятий термін.