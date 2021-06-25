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Зеленський звільнив трьох членів НКРЗІ і призначив п’ятьох

Термін повноважень членів НКРЗІ - шість років.

Зеленський звільнив трьох членів НКРЗІ і призначив п’ятьох
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський звільнив трьох членів Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації - Володимира Греська, Сергія Дзюбу та Віктора Лагошина. Термін їх повноважень закінчився ще у 2020 році.

Відповідний указ №270/2021 оприлюднено на сайті глави держави.

Іншим своїм указом президент призначив п'ятьох членів НКРЗІ:

- директора з інформаційно-телекомунікаційного напряму ДП "Український державний центр радіочастот" Вікторію Трощенко;

- ексголову НКРЗІ (з травня до липня 2014 року) Андрія Семенченка;

- ексспівробітницю НКРЗІ Лілію Мальон;

- директора департаменту Адміністрації Держспецзв'язку Миколу Ткаченка;

- експершого заступника начальника Генерального штабу ЗСУ Ігоря Колесника.

Термін повноважень членів НКРЗІ - шість років.

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