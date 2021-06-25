Порошенко про продовження санкцій проти РФ: ціна за порушення міжнародного права має стати нестерпною для Кремля

П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко подякував європейським партнерам за продовження санкцій проти Росії та вважає обнадійливим рішення Європейської Ради опрацювати додаткові санкції проти країни-агресора. Про це він написав у Facebook.

«Ціна за порушення міжнародного права та зневаги до людських життів і територіальної цілісності України має зростати і стати нестерпною для Кремля», – переконаний експрезидент.

«Я також дякую нашим партнерам за жорстку та консолідовану відсіч недалекоглядним ідеям повернути статус-кво у відносинах Заходу з Росією та запросити Путіна за стіл переговорів. Разом до перемоги з позицій сили, справедливості та солідарності!», – написав Порошенко.