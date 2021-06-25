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Порошенко про продовження санкцій проти РФ: ціна за порушення міжнародного права має стати нестерпною для Кремля

Експрезидент вважає обнадійливим рішення Європейської Ради опрацювати додаткові санкції проти країни-агресора.

Порошенко про продовження санкцій проти РФ: ціна за порушення міжнародного права має стати нестерпною для Кремля
Фото: eurosolidarity.org

П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко подякував європейським партнерам за продовження санкцій проти Росії та вважає обнадійливим рішення Європейської Ради опрацювати додаткові санкції проти країни-агресора. Про це він написав у Facebook.

«Ціна за порушення міжнародного права та зневаги до людських життів і територіальної цілісності України має зростати і стати нестерпною для Кремля», – переконаний експрезидент.

«Я також дякую нашим партнерам за жорстку та консолідовану відсіч недалекоглядним ідеям повернути статус-кво у відносинах Заходу з Росією та запросити Путіна за стіл переговорів. Разом до перемоги з позицій сили, справедливості та солідарності!», – написав Порошенко.

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