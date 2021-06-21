Рада ЄС подовжила на рік санкції проти Росії за окупацію Криму

Рада Європейського Союзу на рік подовжила санкції проти Росії за окупацію Криму і Севастополя. Таким чином обмежувальні заходи чинні до 23 червня 2022 року, йдеться на сайті Ради.

Санкції включають обмеження на цільовий імпорт в ЄС товарів із Криму, а також інфраструктурні та фінансові інвестиції та туристичні послуги в Криму чи Севастополі.

Експорт певних товарів і технологій кримським компаніям для їх використання в Криму у транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах чи для розвідки і добутку нафти, газу і мінеральних ресурсів також підпадають під обмеження ЄС.

"Євросоюз не визнає незаконної анексії Криму і Севастополя Росією і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права згідно із заявою Високого представника зі закордонних справ і політики безпеки від імені ЄС", - йдеться у заяві.

Вперше санкції були введені в червня 2014 року у відповідь на спроби підірвати територіальну цілісність України і дестабілізувати країну. Їх продовжують щороку. Європейські санкції проти РФ складаються з декількох пакетів. Першими були введені індивідуальні санкції проти громадян РФ і України, яких Європа вважає відповідальними за підрив територіальної цілісності України.