"Талібан" назвав умову для мирного вирішення конфлікту в Афганістані
"Талібан" назвав умову для мирного вирішення конфлікту в Афганістані
У "Борисполі" в іноземця знайшли діаманти на 1 млн грн
У "Борисполі" в іноземця знайшли діаманти на 1 млн грн
У Парижі жінки на електросамокаті збили перехожу, яка невдовзі померла
У Парижі жінки на електросамокаті збили перехожу, яка невдовзі померла
В "Слузі народу" не зрозуміли закидів Байдена про корупцію в Україні
В "Слузі народу" не зрозуміли закидів Байдена про корупцію в Україні
Мінфін оцінив святкування і підготовку до 30-ї річниці незалежності у 5,4 млрд гривень
Мінфін оцінив святкування і підготовку до 30-ї річниці незалежності у 5,4 млрд гривень
В Пущі-Водиці пройшла акція проти ЖК посеред лісу: бетонний паркан пробили колодою
В Пущі-Водиці пройшла акція проти ЖК посеред лісу: бетонний паркан пробили колодою
Уряд Ізраїлю призначив нового посла в Україні
Уряд Ізраїлю призначив нового посла в Україні
Проєкт «Сайгак»: прощання з радянською спадщиною
Проєкт «Сайгак»: прощання з радянською спадщиною
На пляжі Азовського моря через негоду у піску загрузли 20 автівок
На пляжі Азовського моря через негоду у піску загрузли 20 автівок
ГоловнаСвіт

Рада ЄС подовжила на рік санкції проти Росії за окупацію Криму

Вперше ці обмежувальні заходи впровадили в червні 2014. 

Рада ЄС подовжила на рік санкції проти Росії за окупацію Криму
Фото: xsport.ua

Рада Європейського Союзу на рік подовжила санкції проти Росії за окупацію Криму і Севастополя. Таким чином обмежувальні заходи чинні до 23 червня 2022 року, йдеться на сайті Ради. 

Санкції включають обмеження на цільовий імпорт в ЄС товарів із Криму, а також інфраструктурні та фінансові інвестиції та туристичні послуги в Криму чи Севастополі. 

Експорт певних товарів і технологій кримським компаніям для їх використання в Криму у транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах чи для розвідки і добутку нафти, газу і мінеральних ресурсів також підпадають під обмеження ЄС. 

"Євросоюз не визнає незаконної анексії Криму і Севастополя Росією і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права згідно із заявою Високого представника зі закордонних справ і політики безпеки від імені ЄС", - йдеться у заяві. 

Вперше санкції були введені в червня 2014 року у відповідь на спроби підірвати територіальну цілісність України і дестабілізувати країну. Їх продовжують щороку. Європейські санкції проти РФ складаються з декількох пакетів. Першими були введені індивідуальні санкції проти громадян РФ і України, яких Європа вважає відповідальними за підрив територіальної цілісності України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також