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У Німеччині за підозрою в шпигунстві на Росію заарештували російського вченого

Прокуратура стверджує, що він з жовтня 2020 тричі зустрічався з співробітником російської спецслужби. 

У Німеччині за підозрою в шпигунстві на Росію заарештували російського вченого
Фото: scsgroup-consult.com

У Німеччині заарештували російського вченого, якого підозрюють у передачі конфіденційної інформації із німецького коледжа до Москви в обмін на гроші. Про це пише The Wall з посиланням на федеральних прокурорів. 

Підозрюваний, названий Ільнуром Н., був заарештований у п'ятницю. Йому закидають "роботу на російську спецслужбу з жовтня 2020 і до нині". 

За словами прокуратури, чоловік працював асистентом на науково-технічному факультеті одного з вишів. З жовтня 2021 по червень 2021 підозрюваний мав кілька зустрічей із співробітником російської зовнішньої секретної служби і не менше трьох разів передавав інформацію в обмін на готівкові платежі, пише Reuters.

Нагадаємо, у травні в Польщі затримали чоловіка, який збирав і передавав інформацію про польські військові справи, а також про осіб і матеріали, якими цікавилася російська сторона.

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