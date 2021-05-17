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У Польщі затримали підозрюваного у шпигунстві на Росію

Підозрюваному загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

У Польщі затримали підозрюваного у шпигунстві на Росію
Фото: Depositphotos\jinga80

У Польщі затримали чоловіка, який збирав і передавав інформацію про польські військові справи, а також про осіб і матеріали, якими цікавилася російська сторона.

Про це повідомляє Польське радіо.

"Під звинуваченнями у шпигунстві для Російської Федерації працівники Агентства внутрішньої безпеки затримали Марціна К. Чоловікові вже висунуто звинувачення і на вимогу прокурора його тимчасово арештовано", - йдеться у повідомленні.

Як повідомила Крайова прокуратура, Марцінові К. висунуто звинувачення у діяльності для іноземної розвідки проти Речі Посполитої Польщі. Підозрюваному загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

За інформацією прокуратури, з огляду на необхідність забезпечення правильного проведення справи, побоювання у вдаванні до хитрощів підозрюваного, а також високу міру покарання, що йому загрожує, прокурор скерував до суду заяву про застосування запобіжного заходу у формі тимчасового арешту. Суд погодився на тимчасовий арешт на період трьох місяців.

Нагадаємо, раніше капітана ВМС Італії заарештували за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

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