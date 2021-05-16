Папа Римський Франциск закликав Палестину та Ізраїль зупинити бойові дії

За словами понтифіка, він з тривогою слідкує за розвитком конфлікту.

Папа Римський Франциск вважає, що збройні сутички між Сектором Гази та Ізраїлем “загрожують виродитися в спіраль смерті та знищення” та закликає відповідальних за ескалацію скласти зброю.

Про це він заявив, промовляючи до віруючих під час недільної молитви, передає Vatican News.

За словами понтифіка, він з тривогою слідкує за розвитком конфлікту.

“В ці дні взяли верх жорстокі збройні сутички між Сектором Гази та Ізраїлем, загрожуючи виродитися в спіраль смерті та знищення. Величезна кількість людей отримали поранення, багато невинних загинули. Між ними є також діти, й це жахливо та неприйнятно. Їхня смерть є знаком того, що відсутнє бажання будувати майбутнє, але – знищити його”, – сказав Папа Франциск.

Глава Католицької Церкви також вказав на зростання насильства та ненависті, що охоплює різні міста Ізраїлю.

“Закликаю до спокою, а тих, які несуть відповідальність, припинити гуркіт зброї та ступати дорогами миру, також і з допомогою міжнародної спільноти”, – сказав понтифік.

Нагадаємо, новий етап ескалації між Палестиною та Ізраїлем почався на тлі слухань про примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі, а також напередодні святкування Ізраїлем Дня Єрусалима. І Палестина, І Ізраїль вважають це місто своїм.

12 травня Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність негайно зупинити військову ескалацію між Ізраїлем і Палестиною.

За словами палестинських чиновників, від початку бойових дій у понеділок у Секторі Гази вбили щонайменше 141 людину, зокрема 39 дітей та 22 жінок. Ізраїль заявляє, що серед загиблих - десятки бойовиків.

Десять людей, зокрема двоє дітей, були вбиті в результаті нападів бойовиків на Ізраїль, заявляють ізраїльські чиновники.

Cьогодні, 16 травня питання конфлікту обговорюють на засіданні Ради Безпеки ООН.