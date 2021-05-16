У Білорусі встановили плату за перетин кордону з Україною

У двох областях Білорусі з 1 червня вимагатимуть збір за перетин транспортними засобами кордону при виїзді з країни.

Про це йдеться на сайті Державного прикордонного комітету Білорусі.

Плату збиратимуть у Гомельській області, яка межує з Україною та Росією, та у Гродненській, що має кордон з Польщею та Литвою.

Плату впроваджують для боротьби з поширенням коронавірусу.

Сума збору становить 29 білоруських рублів (більше 317 грн) і не залежить від кількості пасажирів в автомобілі.

Від сплати збору, зокрема, звільняються водії, що прямують на похорон членів сім'ї та близьких родичів, і супроводжуючі померлих для поховання, інваліди I та II груп, учасники ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС і білоруси, які їдуть лікуватися у санаторії.