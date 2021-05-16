НСЗУ: Центр охорони здоров'я "Укрзалізниці" має повернути 60 млн гривень через те, що не надавав допомогу ковідним пацієнтам
НСЗУ: Центр охорони здоров'я "Укрзалізниці" має повернути 60 млн гривень через те, що не надавав допомогу ковідним пацієнтам
Киевский плацдарм
Киевский плацдарм
Бензиновый выстрел в ногу
Бензиновый выстрел в ногу
Шмигаль направив до Верховної Ради подання про відставку Степанова
Шмигаль направив до Верховної Ради подання про відставку Степанова
Петрашко і Криклій написали заяви про звільнення, - джерела
Петрашко і Криклій написали заяви про звільнення, - джерела
НБУ випустив гривневу монету в дизайні 2004 року із золота
НБУ випустив гривневу монету в дизайні 2004 року із золота
Ізраїль завдав удару по будівлі з офісами ЗМІ у секторі Гази
Ізраїль завдав удару по будівлі з офісами ЗМІ у секторі Гази
Заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді написала заяву про відставку
Заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді написала заяву про відставку
Зубко після заяви Зеленського опублікував фото платіжок за житло у Конча-Заспі
Зубко після заяви Зеленського опублікував фото платіжок за житло у Конча-Заспі
ГоловнаСвіт

У Білорусі встановили плату за перетин кордону з Україною

Збір з 1 червня вимагатимуть у Гомельській області.

У Білорусі встановили плату за перетин кордону з Україною

У двох областях Білорусі з 1 червня вимагатимуть збір за перетин транспортними засобами кордону при виїзді з країни.

Про це йдеться на сайті Державного прикордонного комітету Білорусі.

Плату збиратимуть у Гомельській області, яка межує з Україною та Росією, та у Гродненській, що має кордон з Польщею та Литвою.

Плату впроваджують для боротьби з поширенням коронавірусу.

Сума збору становить 29 білоруських рублів (більше 317 грн) і не залежить від кількості пасажирів в автомобілі.

Від сплати збору, зокрема, звільняються водії, що прямують на похорон членів сім'ї та близьких родичів, і супроводжуючі померлих для поховання, інваліди I та II груп, учасники ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС і білоруси, які їдуть лікуватися у санаторії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також