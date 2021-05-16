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З початку конфлікту із Сектора Гази у бік Ізраїлю випустили майже 2500 ракет

У ніч на неділю, 16 травня ХАМАС випустив понад 130 ракет.

З початку конфлікту із Сектора Гази у бік Ізраїлю випустили майже 2500 ракет
Фото: EPA/UPG

З початку конфлікту з території Сектору Гази у напрямку Ізраїлю випустили майже 2500 ракет.

Про це пише timesofisrael.com.

Зокрема, за підрахунками ізраїльських військових, з вечора суботи до ранку неділі, 16 травня палестинські терористичні групи випустили понад 130 ракет у напрямку Ізраїлю. 11 ракет не змогли перетнути кордон та впали на території Сектора Гази.

Обстріл не завдав значної шкоди і не приніс жертв серед цивільного населення.

Водночас, за останньою інформацією, кількість загиблих у Секторі Гази зросла до 174 осіб, серед них 47 дітей і 29 жінок.

Ізраїльські чиновники заявляють, що у результаті нападів бойовиків на Ізраїль загинуло десять людей, зокрема двоє дітей.

Нагадаємо, новий етап ескалації між Палестиною та Ізраїлем почався на тлі слухань про примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі, а також напередодні святкування Ізраїлем Дня Єрусалима. І Палестина, І Ізраїль вважають це місто своїм. 

У суботу, 15 травня Ізраїльські ВПС завдали удару по будівлі, де розташовувалися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в секторі Гази, до цього журналісти встигли покинули будівлю до атаки.

Сьогодні, 16 травня питання конфлікту обговорюють на засіданні Ради Безпеки ООН.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху подякував Україні та іншим країнам за рішучу підтримку Ізраїлю у конфлікті.

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