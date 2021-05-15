Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по будівлі, де розташовувалися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в секторі Гази.

Про це пише interfax.com.ua з посиланням на медіа.

Зокрема, в будівлі працювали журналісти агентства Associated Press і телеканалу "Аль-Джазіра". Відомо, що журналісти вчасно евакуювалися.

Фото: ЕРА/UPG

“Приблизно за годину до удару військові попередили власника будівлі про те, щоб евакуювати журналістів і жителів будинку. Імовірно, незадовго до атаки люди покинули будівлю”, – йдеться у повідомленні.

Офіси ЗМІ розташовувалися в 15-поверховому будинку в Газі. Також в ньому перебували квартири і офіси різних компаній.

Нагадаємо, українські дипломати разом зі своїми колегами з Ізраїлю відпрацьовують варіанти евакуації українців із сектора Гази. На консульському обліку перебуває понад 1500 українських громадян, які проживають на території конфлікту.

Близько 200 ракет було випущено по Ізраїлю зі Сектора Гази у ніч на суботу, 15 травня. 30 з них впали в Секторі Гази.

Помічник секретаря Державного департаменту США у питаннях Ізраїлю та палестинських питань Хейді Амр прибув до Ізраїлю, аби стати посередником під час чергової ескалації у регіоні.

Раніше ізраїльські війська атакували систему тунелів, яку розбудував у Секторі Гази радикальний ісламський рух ХАМАС. У цій операції взяли участь 160 "літальних апаратів", яким надавали підтримку танки.

З 10 травня із Сектора Гази в бік Ізраїлю екстремісти випустили вже 1800 ракет. Із них приблизно 430 впали на території Сектора Гази. За оцінками військових, ефективність ізраїльської системи протиповітряної оборони "Залізний купол" складає близько 90%.

Ситуація в регіоні загострилася після того, як влада Ізраїлю заявила про намір примусово виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалима.