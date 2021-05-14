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Росія визнала іноземним агентом медіапроєкт журналістів, які пішли з "Ведомостей" через цензуру

VTimes потрапив в один список з "Голосом Америки", "Радіо Свобода" та "Медузою".

Росія визнала іноземним агентом медіапроєкт журналістів, які пішли з "Ведомостей" через цензуру
Фото: vtimes.io

Міністерство юстиції Росії 14 травня включило зареєстровану у Нідерландах компанію Stichting 2 Oktober в реєстр іноземних засобів масової інформації, що виконують функції іноземного агента. Вона є адміністратором доменного імені сайту VTimes.io.

Про це повідомляється на сайті Мін'юсту РФ.

Економічне видання VTimes створили у 2020 році журналісти "Ведомостей", які звільнилися через втручання власника у редакційну політику і цензуру.

Потрапляння в цей список ускладнює роботу медіа та посилює державний контроль за їх фінансами.

У квітні 2021 року в нього потрапив популярний сайт "Медуза". Команда "Медузи" заявила, що визнання "іноагентом" позбавило їх рекламодавців, у зв'язку з чим сайт почало збирати пожертви.

Росія почала формувати список ЗМІ-іноагентів в кінці 2017 року. Він складається в основному з проєктів "Голосу Америки" та "Радіо Свобода". Серед них - український сайт "Крим.Реалії".

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