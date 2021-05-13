Україну наприкінці травня відвідає прем'єр-міністр Словаччини

Очільник уряду Словаччини Едуард Геґер відвідає Україну в кінці поточного місяця. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ключові теми нашої зустрічі з прем‘єр-міністром Словаччини Едуардом Геґером — торгівля, інвестиції, енергетична безпека, інфраструктурні проєкти. Україна та Словаччина залишаються надійними партнерами та друзями. Будемо раді вітати пана Прем’єр-міністра за два тижні в Україні", - написав Кулеба за підсумками зустрічі з главою словацького уряду.

Ключові теми нашої зустрічі з Прем‘єр-міністром Словаччини Едуардом Геґером — торгівля, інвестиції, енергетична безпека, інфраструктурні проєкти. Україна та Словаччина залишаються надійними партнерами та друзями. Будемо раді вітати пана Прем’єр-міністра за два тижні в Україні. pic.twitter.com/Rs7WIRycfn — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2021

Нагадаємо, що уряд Словаччини змінили минулого місяця через скандал довкола договору про постачання вакцини "Спутнік V". З'ясувалося, що Матович уклав контракт із Росією без узгодження з партнерами по коаліції. Зузана Чапутова розкритикувала дії прем'єра, і за кілька днів йому довелося просити про відставку.

Матович встиг також образити Україну, невдало пожартувавши про те, що він "пообіцяв" Росії Закарпаття за вакцину проти ковіду. Міністерству закордонних справ Словаччини після цього довелося просити вибачення перед Україною.