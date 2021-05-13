Атака по Израилю. Причины и противодействие
Атака по Израилю. Причины и противодействие
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
​Справа Медведчука: гроші і державна зрада
​Справа Медведчука: гроші і державна зрада
Медведчук. Путин. Встреча. Нормандия
Медведчук. Путин. Встреча. Нормандия
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Медведчук відреагував на обшуки та підозру у держзраді
Медведчук відреагував на обшуки та підозру у держзраді
Депутата Гончаренка обікрали в поїзді
Депутата Гончаренка обікрали в поїзді
Адвокати Порошенка анонсували позов проти Гордона за наклеп
Адвокати Порошенка анонсували позов проти Гордона за наклеп
Секретар РНБО назвав основну ознаку олігарха
Секретар РНБО назвав основну ознаку олігарха
ГоловнаСвіт

Через обстріли в Ізраїлі та секторі Гази загинули 90 людей

Більшість жертв - з палестинської сторони.

Через обстріли в Ізраїлі та секторі Гази загинули 90 людей
Фото: EPA/UPG

Кількість загиблих через обстріли в Ізраїлі та секторі Гази збільшилась до 90 людей, в тому числі 19 дітей.

За останніми даними, в Ізраїлі вбито п'ятеро дорослих, з яких тільки один військовий, та двоє дітей 6 та 16 років.

Втрати з палестинської сторони - 83 людини, яких місцеве міністерство охорони здоров'я називає цивільними особами. Серед вбитих 17 неповнолітніх та сім жінок.

Поранення отримали більше 480 палестинців, пише Al Jazeera.

Нагадаємо, новий етап ескалації між Палестиною та Ізраїлем почався на тлі слухань про примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі, а також напередодні святкування Ізраїлем Дня Єрусалима. І Палестина, І Ізраїль вважають це місто своїм.

У ніч з 9 на 10 травня відбулися мітинги палестинців проти маршу ізраїльських націоналістів з нагоди Дня Єрусалима. Під час них сталися сутички з правоохоронцями, потім з міркувань безпеки для відвідин закрили Храмову гору – священне місце як для мусульман, так і для іудеїв.

Ракетні удари між Ізраїлем та палестинським сектором Газа продовжуються з 10 травня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також