Через обстріли в Ізраїлі та секторі Гази загинули 90 людей

Кількість загиблих через обстріли в Ізраїлі та секторі Гази збільшилась до 90 людей, в тому числі 19 дітей.

За останніми даними, в Ізраїлі вбито п'ятеро дорослих, з яких тільки один військовий, та двоє дітей 6 та 16 років.

Втрати з палестинської сторони - 83 людини, яких місцеве міністерство охорони здоров'я називає цивільними особами. Серед вбитих 17 неповнолітніх та сім жінок.

Поранення отримали більше 480 палестинців, пише Al Jazeera.

Нагадаємо, новий етап ескалації між Палестиною та Ізраїлем почався на тлі слухань про примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі, а також напередодні святкування Ізраїлем Дня Єрусалима. І Палестина, І Ізраїль вважають це місто своїм.

У ніч з 9 на 10 травня відбулися мітинги палестинців проти маршу ізраїльських націоналістів з нагоди Дня Єрусалима. Під час них сталися сутички з правоохоронцями, потім з міркувань безпеки для відвідин закрили Храмову гору – священне місце як для мусульман, так і для іудеїв.

Ракетні удари між Ізраїлем та палестинським сектором Газа продовжуються з 10 травня.