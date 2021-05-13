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На Евересті вперше цього року загинули альпіністи

Це перші жертви найвищої гори світу з 2019 року.

На Евересті вперше цього року загинули альпіністи
Фото: EPA/UPG

На Евересті вперше цього року загинули альпіністи. Під час спроби підкорити найвищу гору світу загинули 41-річний швейцарець і 55-річний громадянин США, пише Associated Press.

Швейцарець зміг піднятися на вершину, але під час спуску йому стало погано. Назустріч йому пішли двоє шерпів з киснем та їжею, проте їм не вдалося врятувати альпініста.

Американець помер у таборі "Південне сідло" на висоті 7,9 км. Він зміг піднятися до скелі, відомої під назвою "Сходинка Гілларі", розташованої на пів дорозі до вершини, але був змушений повернутися в табір через снігову сліпоту та виснаження.

За підтримки інших членів експедиції він дістався "Південного сідла", де й помер у середу ввечері.

Коли тіла загиблих спустять вниз, невідомо, бо це дуже непросто і дорого.

Нагадаємо, що у 2020 році сходжень на Еверест не було через пандемію коронавіруса. У 2021 році Китай дозволив сходження зі своєї сторони тільки китайським альпіністам.

Іноземні туристи мають змогу підніматися зі сторони Непалу, який видав цього року 408 ліцензій на сходження.

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