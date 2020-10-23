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Непал закрив доступ на Еверест через карантин

У селищі Намче-Базар виявили перший випадок зараження COVID-19.

Непал закрив доступ на Еверест через карантин
Фото: фото Тараса Познія та клубу туристів «Кулуар»

У непальському селищі Намче-Базар поблизу Евересту виявили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Влада країни терміново зупинила транспортне сполучення з регіоном.

Про це повідомляє The Himalayan.

"Сьогодні (22 жовтня, - ред.) у Намче-Базарі було повідомлено про перший випадок зараження коронавірусом, після цього рейси до району Евересту припинено до подальшого повідомлення", - йдеться у сповіщенні.

У п’ятницю, 23 жовтня, група лікарів вирушить у Намче-Базар. Медики збиратимуть зразки для тестування на COVID-19.

Намче-Базар є ключовим пунктом для альпіністів, які прямують до Евересту.

Нагадаємо, у лютому минулого року Китай закривав доступ туристів до північного базового табору Евересту через те, що поблизу табору скупчилася величезна кількість сміття і його необхідно було зібрати та вивезти.

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