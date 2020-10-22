Барак Обама виступив на мітингу на підтримку Байдена

44-й президент США звинуватив Трампа, що той приписує собі заслуги за досягнення, "які він успадкував", але не бере на себе провину "за пандемію, яку проігнорував".

44-й президент США Барак Обама вперше з початку президентської виборчої кампанії у США виступив на мітингу на підтримку Джозефа Байдена, який обіймав посаду віцепрезидента під час його перебування главою Білого дому.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що на мітингу у Філадельфії (штат Пенсильванія, де приблизно однаковий рівень підтримки кандидатів від демократів і республіканців, - ред.) більшість відвідувачів не покидали свої автомобілі, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Обама звинуватив свого наступника Дональда Трампа, що той хоче приписати собі заслуги за досягнення в економіці, "які він успадкував", проте не бере на себе провину "за пандемію, яку проігнорував".

"Дональд Трамп не зможе відразу захистити нас усіх. Він не може вжити навіть найпростіших заходів, щоб захистити себе", - сказав Обама.

На думку колишнього глави адміністрації, нинішній американський лідер "не здатний сприймати свою роботу всерйоз".

При цьому Обама закликав виборців "неодмінно віддати свій голос за одного з кандидатів".

"Прошу вас згадати про те, якою може бути ця країна. Прошу вас повірити в здатність Джо (Байдена. - ред.) і Камали (Гарріс, яку останній планує призначити віцепрезидентом у разі перемоги, - ред.) вивести країну з цього похмурого періоду і допомогти нам зробити її кращою", - сказав він.

Трамп цього ж дня, 21 жовтня, виступив на мітингу в штаті Північна Кароліна і розкритикував Обаму за підтримку Гілларі Клінтон у 2016 році. Президент також заявив, що демократи і ЗМІ "буквально одержимі пандемією коронавірусу".

Нагадаємо, вперше Обама офіційно підтримав Байдена в президентських перегонах у США у квітні. Він заявив, що Байден - саме той, хто потрібен Штатам для боротьби з коронавірусом.

Вибори в США відбудуться 3 листопада. На них будуть обиратися президент і віцепрезидент, усі 435 членів Палати представників і третина Сенату Конгресу, губернатори 13 штатів і територій. Нинішній президент, республіканець Дональд Трамп, балотується на другий термін. Його основний суперник - колишній віцепрезидент, демократ Джо Байден.